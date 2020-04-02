"Аталанта" назвала "Фиорентине" цену за лидера сборной Украины Малиновского

2 апреля, 2020, 09:22

"Аталанта" хочет получить от "Фиорентины" за украинского футболиста Руслана Малиновского 25 млн евро

Об этом сообщает Goal.com .

"Аталанта" хочет получить за украинца минимум 25 млн евро. "Фиорентина" планирует осуществить этот трансфер летом.

Малиновский прошлого года перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" за 14 млн евро.

Читайте также: "Биологическая бомба": Как матч Лиги чемпионов мог вызвать вспышку коронавируса в Ломбардии

В нынешнем сезоне украинец сыграл за клуб из Бергамо 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 26-летнего полузащитника с "Аталанты" рассчитан до лета 2024 года.

За сборную Украины Малиновский сыграл 27 матчей и забил 5 голов.

Напомним, 31 марта Руслан Малиновский призвал серьезно относиться к коронавирусу .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .