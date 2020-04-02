"Аталанта" назвала "Фиорентине" цену за лидера сборной Украины Малиновского
Об этом сообщает Goal.com .
"Аталанта" хочет получить за украинца минимум 25 млн евро. "Фиорентина" планирует осуществить этот трансфер летом.
Малиновский прошлого года перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" за 14 млн евро.
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В нынешнем сезоне украинец сыграл за клуб из Бергамо 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Контракт 26-летнего полузащитника с "Аталанты" рассчитан до лета 2024 года.
За сборную Украины Малиновский сыграл 27 матчей и забил 5 голов.
- Напомним, 31 марта Руслан Малиновский призвал серьезно относиться к коронавирусу .
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