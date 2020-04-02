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Espreso.tvОбществоПравительство смягчило условия карантина для бизнеса: изменения есть и для аптек и супермаркетов

Правительство смягчило условия карантина для бизнеса: изменения есть и для аптек и супермаркетов


фото: reuters
Кабинет министров Украины увеличил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес на период карантина

Соответствующие изменения в постановление правительства о карантине приняли накануне, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Перечень разрешенных видов деятельности дополнили:

  • Продажей автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;

  • Продажей молодняка домашней птицы;

  • Работой ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Кроме этого, правительство призвало аптеки работать круглосуточно, а сети супермаркетов - запускать в торговые залы не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади такого зала с возможностями придерживаться 1,5-метровой дистанции между посетителями.

Напомним, что накануне правительство усилило карантинные мероприятия для граждан. В частности, до 24 апреля 2020 в всей территории Украины будут действовать такие запреты:

  • пребывания в общественных местах без одетой маски или респиратора;

  • перемещения группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

  • пребывания в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

  • посещение спортивных и детских площадок;

  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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