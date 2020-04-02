Правительство смягчило условия карантина для бизнеса: изменения есть и для аптек и супермаркетов

2 апреля, 2020, 14:38

Кабинет министров Украины увеличил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес на период карантина

Соответствующие изменения в постановление правительства о карантине приняли накануне, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Перечень разрешенных видов деятельности дополнили:

Продажей автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;

Продажей молодняка домашней птицы;

Работой ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Кроме этого, правительство призвало аптеки работать круглосуточно, а сети супермаркетов - запускать в торговые залы не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади такого зала с возможностями придерживаться 1,5-метровой дистанции между посетителями.

Напомним, что накануне правительство усилило карантинные мероприятия для граждан. В частности, до 24 апреля 2020 в всей территории Украины будут действовать такие запреты:

пребывания в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещения группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывания в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.