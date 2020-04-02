Появился трейлер сериала, в котором, незадолго до смерти, снялся Брайант

2 апреля, 2020, 20:06

Трагически погибший в авиакатастрофе Коби Брайант появится в американском сериале "Последний танец"

Об этом сообщает fadeawayworld.net.

Спортивный телеканал ESPN показал трейлер документального сериала о баскетбольном клубе "Чикаго Буллз" в эпоху 90-х, под названием "Последний танец". Премьера состоится 19 апреля.

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После просмотра трейлера понятно, что в съемках успел принять участие трагически погибший в конце января Коби Брайант.

41-летний знаменитый баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Американец 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе сборной США баскетболист в 2008-м и 2012-м годах выигрывал золото Олимпийских игр