Около половины украинцев считают, что меры против коронавируса были приняты вовремя, - опрос

2 апреля, 2020, 14:45

Около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были приняты вовремя

Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС.

"Около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры направлены на противодействие эпидемии коронавируса были приняты вовремя; 38% думают, что власть опоздала с противодействием эпидемии, 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно", - говорится в сообщении .



43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не нужно.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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