Оккупанты обстреляли жилой сектор Новотошковское с запрещенного оружия: мина разорвалась возле многоэтажки
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Около 18:00 мена 120-го калибра разорвалась в нескольких метрах от многоэтажки, что в населенном пункте Новотошковское. К счастью, никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и мирных жителей, поэтому подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь.
"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины", - отмечают в ведомстве.
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