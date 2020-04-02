Оккупанты обстреляли жилой сектор Новотошковское с запрещенного оружия: мина разорвалась возле многоэтажки

2 апреля, 2020, 13:49

Вчера, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с минометов запрещенного в Минске 120-го калибра

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Около 18:00 мена 120-го калибра разорвалась в нескольких метрах от многоэтажки, что в населенном пункте Новотошковское. К счастью, никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и мирных жителей, поэтому подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины", - отмечают в ведомстве.

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