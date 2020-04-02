Официально: в мире COVID-19 заболели более миллиона человек
2 апреля, 2020, 22:51
По состоянию на 22:25 2 апреля Институт Джона Хопкинса в США сообщает о 1 млн 2 тыс. случаев в мире, в то же время платформа Worldometers заявляет об 1 млн 5 тыс. случаев
Соответствующие данные обнародованы на сайтах организаций.
Так китайский справочный сайт Worldometers состоянию на 22:45 указывает, что зафиксировано 1 005 774 заражения.
Его аналог на базе Института Джона Хопкинз в США говорит об 1 002 159 случаях.
Больше всего заразились в США - более 235 тысяч. В Испании и Италии заболели 115 тысяч и 110 тысяч соответственно.
Больше всего умерших в Италии - 13 915 человек. За последние сутки - 760 новых смертей.
Вылечились больше всего людей в Китае - более 76 тысяч человек.
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