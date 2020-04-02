Новый поворот в деле телеканала "Прямой" - теперь финансирование захвата государственной власти

2 апреля, 2020, 21:44

Все более абсурдные обвинения всплывают в так называемом деле телеканала "Прямой", которое открыто ГБР под руководством Романа Трубы по заявлению соратника Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщил генеральный директор телеканала Владимир Сташевский, передает Прямой.

Он отметил, что 17 марта по решению суда следователи ГБР беспрепятственно получили доступ к части документов телеканала. Однако уже 19 марта ГБР выдвинуло новые требования и добавило к обвинениям в адрес канала еще четыре статьи Уголовного Кодекса. Среди них - статья "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

"Мы 17 марта выполняем решение суда, а 19 марта ГБР дают новое требование. Создается впечатление, что дело "Прямого" - это главное дело в Украине. Речь идет о разрешительных документах, начиная с 2017 года и заканчивая 2020 годом. Вызывает удивление количество статей, которые указываются в требовании. В предыдущем постановлении суда было 2 статьи. Теперь их уже 6. Мы хотим услышать обоснование такого требования. Разрешительные документы предоставляет государство, и ГБР как государственная структура может очень легко получить эти документы", - убежден гендиректор телеканала "Прямой".

Логику следственных ГБР трудно понять, говорят на канале. "Кто именно и кому "финансировал захват государственной власти"? Это были журналисты телеканала "Прямой", или владелец телеканала Владимир Макеенко, или все-таки пятый Президент Петр Порошенко, который на момент сделки купли-продажи телеканала был действующим Президентом Украины?", - иронизирует генеральный продюсер канала Светлана Орловская. Адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань убежден, что это дело, так же как и все остальные, открыты ГБР относительно Петра Порошенко, являются инструментами политического преследования. Об этом свидетельствует и абсурдность обвинений.

"Бывший генпрокурор с заместителем назвал это "юридическим трэшем, высосанным из пальца". Это производство зарегистрировано почти год назад по ложному навету Портнова и направлено было прежде всего против Порошенко. Никаких фактов никто найти не может, потому что их не существует в природе. Поскольку следователи не могут найти в этой части, то они придумывают новые статьи - и вот так появляется статья о финансировании свержения конституционного строя", - отмечает Головань.

Адвокат обращает внимание на то, что в официальных документах следователи ГБР указывают, что Петр Порошенко не является лицом, которому предъявлено какое-либо обвинение. Но это не мешает в публичной плоскости представителям власти и депутатам из большинства заявлять о так называемых расследованиях против Порошенко.

"Именно поэтому мы вынуждены обратиться в суд. 27 марта суд обязал следователей рассмотреть ходатайство о закрытии производства. Ходатайство до сих пор не рассмотрено. То есть следователи ГБР придумывают несуществующие преступления, пытаются их расследовать и тратят на это деньги из бюджета", - отметил Игорь Головань.

Ранее сообщалось, что телеканал "Прямой" получил очередное требование следователя предоставить копии всех разрешительных документов, действовавших не только в 2017 году, а уже за период с 1 января 2017 по 18 марта 2020 года.

17 марта "Прямой" уже выполнил Постановление Печерского районного суда города Киева, согласно которому следователи ГБР получили копии необходимых документов телеканала по данному уголовному производству. При этом в Постановлении было указано, что уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст.212 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Сейчас в обосновании требования указано, что уголовное производство возбуждено уже по ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (?!), ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением (?!), ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (?!), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.