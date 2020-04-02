Нацбанк перечислил в госбюджет почти 43 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Это на 2 млрд грн больше, чем предусматривалось законом о госбюджете-2020.
"В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Таким образом Национальный банк помогает Правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственный бюджет сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавирусом в стране и поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета в марте 2020 года составляли 87,8 млрд грн, что на 10,4% меньше плана и на 2,6% больше показателя марта 2019 года. В январе-марте госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%. За этот период поступило 210,7 млрд грн.
В марте налоговые поступления составили 51,3 млрд грн, что на 5,8% отстает от плана, но на 8,1% выше прошлогоднего показателя. Таможня в марте принесла 24,5 млрд грн - на 18,8% меньше плана и на 10,8% меньше прошлогоднего показателя.
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