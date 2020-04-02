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Espreso.tvОбществоНа Львовщине, рядом с Яворивским полигоном, во двор местных жителей прилетел снаряд

На Львовщине, рядом с Яворивским полигоном, во двор местных жителей прилетел снаряд

2 апреля на двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Военная служба правопорядка в ВСУ, которая подчиняется Министерству обороны, не указывает конкретно о каком населенном пункте района идет речь.

"Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Национальной полиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Справка: Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворивский военный полигон", - военный полигон на западе Украины, расположен в 30 км северо-западнее Львова в Яворивском районе.

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