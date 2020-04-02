На Львовщине руководителя рынка оштрафовали почти на 35 тыс. грн за нарушение карантина

2 апреля, 2020, 19:08

Во Львовской области оштрафовали на 34 тыс руководителя рынка за нарушение норм карантина из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Решение о наложении штрафа в размере 34 тысяч гривен, на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые с начала введения карантинных ограничений. Во время отработки, 1 апреля, участковые офицеры Николаевского отделения полиции обнаружили, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и нормы, предусмотренные законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

На директора предприятия правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Материалы полицейские направили в суд. который признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов, что составляет 34 тысячи гривен.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .