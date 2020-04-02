На Львовщине руководителя рынка оштрафовали почти на 35 тыс. грн за нарушение карантина
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"Решение о наложении штрафа в размере 34 тысяч гривен, на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые с начала введения карантинных ограничений. Во время отработки, 1 апреля, участковые офицеры Николаевского отделения полиции обнаружили, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и нормы, предусмотренные законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
На директора предприятия правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Материалы полицейские направили в суд. который признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов, что составляет 34 тысячи гривен.
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- Напомним, Кабинет министров отменил введенные ранее на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов, а также расширил перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности.
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