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Espreso.tvОбществоНа Львовщине руководителя рынка оштрафовали почти на 35 тыс. грн за нарушение карантина

На Львовщине руководителя рынка оштрафовали почти на 35 тыс. грн за нарушение карантина

Во Львовской области оштрафовали на 34 тыс руководителя рынка за нарушение норм карантина из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Решение о наложении штрафа в размере 34 тысяч гривен, на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые с начала введения карантинных ограничений.   Во время отработки, 1 апреля, участковые офицеры Николаевского отделения полиции обнаружили, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и нормы, предусмотренные законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

На директора предприятия правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Материалы полицейские направили в суд. который признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов, что составляет 34 тысячи гривен.

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  • Напомним, Кабинет министров отменил введенные ранее на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов, а также расширил перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности.
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