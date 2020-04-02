На Киевщине мужчина подорвал себя, когда пришел к директору просить деньги на лечение

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В селе Жоравка местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия. Оба собеседники вышли на улицу. Внезапно мужчина достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники общества и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Продолжается следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.