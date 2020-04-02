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Espreso.tvОбществоМинюст заявил об отсутствии в украинских колониях и СИЗО заражений коронавирусом

Минюст заявил об отсутствии в украинских колониях и СИЗО заражений коронавирусом

По состоянию на 1 апреля в украинских учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства юстиции.

"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - говорится в сообщении.

В то же время пользователи в комментариях под заметкой выразили сомнения в том, были ли проведены соответствующие тестирования на должном уровне.

  • Напомним, по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 794 случая заболевания на COVID-19.

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