Минюст заявил об отсутствии в украинских колониях и СИЗО заражений коронавирусом
2 апреля, 2020, 07:52
По состоянию на 1 апреля в украинских учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства юстиции.
"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - говорится в сообщении.
В то же время пользователи в комментариях под заметкой выразили сомнения в том, были ли проведены соответствующие тестирования на должном уровне.
- Напомним, по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 794 случая заболевания на COVID-19.
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