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Espreso.tvЭкономикаМы можем довольно легко свалиться в хаос, - Кушнирук о государственном бюджете в условиях карантина

Мы можем довольно легко свалиться в хаос, - Кушнирук о государственном бюджете в условиях карантина

Экономист Борис Кушнирук заявил, что из карантинного режима нужно постепенно выходить, ведь это влияет на государственный бюджет Украины
Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .
 
"Если мы говорим вообще о контексте, то очевидно, что ситуация с курсом гривни и доллара может оставаться стабильной, особенно, если мы продолжим сотрудничество с МВФ на ближайшие 1,5-2 квартала. Дальнейшая же ситуация будет зависеть от социально-политического и экономического состояния в стране, я не исключаю, что мы можем довольно легко свалиться в хаос", - сказал Кушнирук.
 
Экономист отметил, что стране постепенно нужно выходить из карантинного режима.
 
"Я убежден, что из карантинного режима нужно выходить. Возможно, не сразу, но постепенно выходить. Ибо очевидно, что когда у миллионов людей нечего будет есть, то они начнут прибегать к социальным протестам и тогда это придется делать фактически в обвальном режиме, когда карантинные меры придется отменять несмотря на то, в какой мере они целесообразны или нет ", - отметил Кушнирук.
 
  • Напомним, в Украине снизился ажиотажный спрос на продукты питания, который зафиксировали после введения карантина и который уже привел к росту цен супермаркетах
  • По состоянию на начало апреля 2020 года цена на лук в Украине в среднем выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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