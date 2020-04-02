Морозы постепенно будут уходить с территории Украины, - синоптик Наталья Диденко

2 апреля, 2020, 12:50

В Украине 3 апреля будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Осадков в стране не предвидится, снова антициклон. Центр, который расположен далеко, над Атлантикой, но его выступления влияют на погоду в Украине. Поэтому будет преобладать сухая воздушная масса. Повсюду будет солнечно. Ветер постепенно меняется на более теплый - с северо-на западный, а в дальнейшем и на юго-западный ", - отметила синптик.

Температура воздуха также будет повышаться. 3 апреля она будет колебаться в пределах от +9 до + 14 ° С.

"Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах с снегом", - добавила синоптик.

В Киеве погода будет сухой. Преимущественно солнечной с умеренным ветром и температура воздуха на несколько градусов будет выше.

Морозы постепенно будут уходить с территории Украины. К концу недели ожидается потепление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .