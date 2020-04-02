Морозы постепенно будут уходить с территории Украины, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Осадков в стране не предвидится, снова антициклон. Центр, который расположен далеко, над Атлантикой, но его выступления влияют на погоду в Украине. Поэтому будет преобладать сухая воздушная масса. Повсюду будет солнечно. Ветер постепенно меняется на более теплый - с северо-на западный, а в дальнейшем и на юго-западный ", - отметила синптик.
Температура воздуха также будет повышаться. 3 апреля она будет колебаться в пределах от +9 до + 14 ° С.
"Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах с снегом", - добавила синоптик.
В Киеве погода будет сухой. Преимущественно солнечной с умеренным ветром и температура воздуха на несколько градусов будет выше.
Морозы постепенно будут уходить с территории Украины. К концу недели ожидается потепление.
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