МОН не будет будет отменять проведение ВНО
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Пока не планируется отмена проведения ВНО, оно пройдет независимо от сроков карантина. Сейчас подготовлен два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании. От карантина зависят только даты проведения независимого оценивания.
Также в МОН отмечают, что нет никаких "рекомендованных" платформ для дистанционного обучения школьников.
Минобразования не давало преференций никаким конкретным ресурсам и не оплачивало заведениям доступ к ним.
Минобразования опровергло фейк о якобы проведении общенациональной проверки знаний, полученных школьниками на карантине. В министерстве заявили, что никакой проверки знаний не планировалось и не будет проводиться, а якобы официальный документ МОН, распространенный в соцсетях, является подделкой.
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