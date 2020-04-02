Лук в Украине подорожал на 40%

2 апреля, 2020, 14:16

По состоянию на начало апреля 2020 года цена на лук в Украине в среднем выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit .

"На сегодня репчатый лук в Украине уже стоит в среднем на 40% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся до массового поступления на рынок лука нового урожая ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если еще в начале текущей недели украинским производителям удавалось продавать лук по цене 18-20 грн / кг, то сегодня предложение этой продукции на внутреннем рынке несколько увеличилось за счет импортной репчатого лука и продавцам, несмотря на довольно активный спрос, все- таки пришлось несколько снизить отпускные цены.

Таким образом, реализация отечественного лука сейчас ведется по цене 16-17 грн / кг, что в среднем все равно на 37% дороже, чем в конце прошлой недели.

По информации экспертов, небольшое снижение цены произошло вследствие восстановления импорта лука из Казахстана, Узбекистана и Польши из-за оживления спроса на рынке. Импортеры продают его в Украине от 15 грн / кг. Несмотря на это, спрос на продукцию растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции.