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Espreso.tvСпортЛучший украинский теннисист попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Лучший украинский теннисист попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский призвал Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter украинского теннисиста.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы по миру аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической через очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Большое спасибо за ваши поступки", - написал Сергей Стаховский.

Среди требований Маска: доставка возможна, если оборудование немедленно нужно, а не будет лежать на складе. А также аппараты отправляют только в регионы Tesla, куда Украина пока не входит.

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