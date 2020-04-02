Лучший украинский теннисист попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

2 апреля, 2020, 16:31

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский призвал Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter украинского теннисиста.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы по миру аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической через очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Большое спасибо за ваши поступки", - написал Сергей Стаховский.

Среди требований Маска: доставка возможна, если оборудование немедленно нужно, а не будет лежать на складе. А также аппараты отправляют только в регионы Tesla, куда Украина пока не входит.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. - Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

1 апреля экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к миллиардеру Илону Маску в Twitter с просьбой помочь Украине с аппаратами искусственной вентиляции легких.