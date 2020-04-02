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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна несколько уступила доллару и евро

Курс валют: гривна несколько уступила доллару и евро

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 12 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 2 апреля установлена на уровне 27,75 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,32 гривны. На 1 апреля марта курс был 30,26 гривны.

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