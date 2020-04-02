Коронавирус: 13 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление по посягательству на права человека на фоне пандемии

2 апреля, 2020, 09:59

13 стран-членов ЕС обнародовали заявление, в котором обеспокоены посягательством на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса

Об этом сообщает DW .

В заявлении говорится, что страны обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима ЧП.