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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 13 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление по посягательству на права человека на фоне пандемии

Коронавирус: 13 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление по посягательству на права человека на фоне пандемии

13 стран-членов ЕС обнародовали заявление, в котором обеспокоены посягательством на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса

Об этом сообщает DW .

В заявлении говорится, что страны обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима ЧП.

  • По состоянию на 9:00 четверга, 2 апреля, коронавирусом COVID-19 в мире заразились 937 567 человек, из них 47 256 - умерли.
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