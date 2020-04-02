Количество погибших от коронавируса в США за сутки превысило тысячу

2 апреля, 2020, 10:25

За минувшие сутки в США 1049 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers .

Общее количество погибших превысило пять тысяч человек.

Также за последние сутки в США зафиксировано более 26 тыс новых случаев заражения коронавирусом типа COVID-19.

Большая смертность за последние сутки зафиксировано также в Испании. Там умерли 923 человека.

Всего в мире обнаружено более 937 тысяч случаев заражения COVID-19. Количество смертей превысило 97 тыс.