Количество погибших от коронавируса в США за сутки превысило тысячу
2 апреля, 2020, 10:25
За минувшие сутки в США 1049 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers .
Общее количество погибших превысило пять тысяч человек.
Также за последние сутки в США зафиксировано более 26 тыс новых случаев заражения коронавирусом типа COVID-19.
Большая смертность за последние сутки зафиксировано также в Испании. Там умерли 923 человека.
Всего в мире обнаружено более 937 тысяч случаев заражения COVID-19. Количество смертей превысило 97 тыс.
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