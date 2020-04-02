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Espreso.tvОбществоHackCorona in Ukraine: Минцифры запустило "онлайн-челлендж" идей против пандемии коронавируса

HackCorona in Ukraine: Минцифры запустило "онлайн-челлендж" идей против пандемии коронавируса

Министерство цифровой трансформации при поддержке Офиса президента запустили онлайн-челлендж идей, которые "помогут облегчить жизнь людей во время пандемии COVID-19"

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами и при поддержке Офиса президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Как заявили в Офисе президента, за первые сутки после старта Национального онлайн конкурса #HackCorona in Ukraine подано 138 заявок.

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