HackCorona in Ukraine: Минцифры запустило "онлайн-челлендж" идей против пандемии коронавируса
2 апреля, 2020, 20:46
Министерство цифровой трансформации при поддержке Офиса президента запустили онлайн-челлендж идей, которые "помогут облегчить жизнь людей во время пандемии COVID-19"
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами и при поддержке Офиса президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Как заявили в Офисе президента, за первые сутки после старта Национального онлайн конкурса #HackCorona in Ukraine подано 138 заявок.
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