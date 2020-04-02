Государственный контроль и уменьшение предельного объема владения, - Княжицкий рассказал, что следует изменить в законе о земле

2 апреля, 2020, 22:05

По словам нардепа от фракции "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, партия поддержала законопроект, чтобы получить кредиты от МВФ

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий рассказал в эфире программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV .

"Мы голосовали синхронно с частью "Слуги народа", а другая часть "Слуги народа", которая поддерживает олигархов, Россию, голосовала синхронно с ОПЗЖ и с Батькивщиной. Так как этого хочет Россия, когда говорит, что Украина не имеет шансов на существование и ожидает, что мы не получим средств МВФ и просто из-за финансового кризиса, который нас ожидает, развалимся ", - заявил нардеп.

Княжицкий отметил, что "ЕС" проголосовала "за" законороект, потому что частная собственность на землю - это базовая европейская ценность.

Он отметил, что предел владения землей в 200 тыс. га, предложенный монобольшинством в первом чтении законопроекта, - это нарушение тех же европейских ценностей.

"Ни в одной европейской стране такого нет", - подчеркнул Княжицкий.

"Я все время говорил, что "Европейская Солидарность" последовательно выступает за рынок земли, но по европейской модели. Когда приоритет имеют не иностранные олигархи, которые могут скупать огромные количества земли, а прежде всего собственные фермеры. И именно поэтому, благодаря нашим требованиям после встречи Петра Порошенко и разговора с директором-распорядителем МВФ, где она сказала об этих двух ключевых требованиях: "антиколомойський закон и закон о земле", - добавил политик.

"Государственная земля должна остаться в государстве. Земля громад должна остаться в громадах. Селянин должен иметь собственную землю. Абсолютно верно говорил фермер, который здесь выступал, что ресурсов сейчас для этого нет. Именно поэтому и была эта отсрочка на год. Чтобы за этот год можно было продумать так государственную политику и агрополитику. Мы будем на этом настаивать, чтобы селяне и фермеры возможность получить кредиты для покупки этих своих 100 га", - отметил Княжицкий.

Также он отметил, что не является сторонником той нормы в законе, что с 2024 можно будет покупать по 10 тыс. га, добавив, что это много.

Николай Княжицкий отметил, что есть 2 пункта, которых нет в этом законе и на которых партия "ЕС" будет настаивать, чтобы их внести:

"Это то, что государство все-таки через уполномоченное агентство или орган должно контролировать каждую сделку с землей и давать на это разрешение и должно контролировать как эта земля будет использоваться. Когда это 100 га, то опасности нет. Когда это большие объемы - такая опасность может существовать, и во всех европейских странах это в той или иной степени регулируется".

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