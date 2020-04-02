Госдеп заявил о лжи России: США купили так называемую "гумпомощь"
Об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду, сообщил Укринформ .
"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.
При этом отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимое снабжение для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.
Напомним, Соединенные Штаты пока лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирус COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных с 937 тыс. во всем мире.
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