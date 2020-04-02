Госдеп заявил о лжи России: США купили так называемую "гумпомощь"

2 апреля, 2020, 08:32

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина

Об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду, сообщил Укринформ .

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.

При этом отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимое снабжение для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.

Напомним, Соединенные Штаты пока лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирус COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных с 937 тыс. во всем мире.