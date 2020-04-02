Глава Минздрава Израиля заболел на COVID-19

2 апреля, 2020, 09:46

У министра охраны Израиля Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Haaretz .

"В израильского министра здравоохранения Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр и его жена чувствуют себя хорошо. Они будут оставаться в изоляции под наблюдением врачей. Глава израильского МЗ продолжит выполнять свои рабочие обязанности по дому.

Те, кто контактировал с Лицманом в течение последних двух недель, обязаны пойти на домашний карантин.

Всего в Израиле обнаружено 6092 случая инфицирования COVID-19. Умерло 29 человек, в тяжелом состоянии 95 человек, к аппаратам искусственного дыхания подключены 81 человек. Выздоровел в стране 241 человек.