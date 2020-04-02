Глава Минздрава Израиля заболел на COVID-19
2 апреля, 2020, 09:46
У министра охраны Израиля Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирусную инфекцию
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Haaretz .
"В израильского министра здравоохранения Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр и его жена чувствуют себя хорошо. Они будут оставаться в изоляции под наблюдением врачей. Глава израильского МЗ продолжит выполнять свои рабочие обязанности по дому.
Те, кто контактировал с Лицманом в течение последних двух недель, обязаны пойти на домашний карантин.
Всего в Израиле обнаружено 6092 случая инфицирования COVID-19. Умерло 29 человек, в тяжелом состоянии 95 человек, к аппаратам искусственного дыхания подключены 81 человек. Выздоровел в стране 241 человек.
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