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Espreso.tvОбществоГлава Минздрава Израиля заболел на COVID-19

Глава Минздрава Израиля заболел на COVID-19


фото: Слово і діло
У министра охраны Израиля Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Haaretz .

"В израильского министра здравоохранения Якова Лицмана и его жены диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр и его жена чувствуют себя хорошо. Они будут оставаться в изоляции под наблюдением врачей. Глава израильского МЗ продолжит выполнять свои рабочие обязанности по дому.

Те, кто контактировал с Лицманом в течение последних двух недель, обязаны пойти на домашний карантин.

Всего в Израиле обнаружено 6092 случая инфицирования COVID-19. Умерло 29 человек, в тяжелом состоянии 95 человек, к аппаратам искусственного дыхания подключены 81 человек. Выздоровел в стране 241 человек.

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