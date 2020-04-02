Фонд Порошенко выделил средства на ремонт аппарата ИВЛ в областной клинической больнице Ивано-Франковска
2 апреля, 2020, 15:21
На ремонт уйдет 104 тыс. ргн
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Фонд Порошенко поддержал нашу инициативу оплатить средства в объеме 104 тысяч гривен для ремонта аппарата ИВЛ Ивано-Франковской областной клинической больницы. Аппарат в мастерской в Киеве. Вскоре вернем отремонтированным в больницу", - написал он.
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