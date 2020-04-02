Фонд Порошенко выделил средства на ремонт аппарата ИВЛ в областной клинической больнице Ивано-Франковска

2 апреля, 2020, 15:21

На ремонт уйдет 104 тыс. ргн

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Фонд Порошенко поддержал нашу инициативу оплатить средства в объеме 104 тысяч гривен для ремонта аппарата ИВЛ Ивано-Франковской областной клинической больницы. Аппарат в мастерской в Киеве. Вскоре вернем отремонтированным в больницу", - написал он.