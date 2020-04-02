 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФонд Порошенко выделил средства на ремонт аппарата ИВЛ в областной клинической больнице Ивано-Франковска

Фонд Порошенко выделил средства на ремонт аппарата ИВЛ в областной клинической больнице Ивано-Франковска


фото: eurosolidarity.org
На ремонт уйдет 104 тыс. ргн

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Фонд Порошенко поддержал нашу инициативу оплатить средства в объеме 104 тысяч гривен для ремонта аппарата ИВЛ Ивано-Франковской областной клинической больницы. Аппарат в мастерской в Киеве. Вскоре вернем отремонтированным в больницу", - написал он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать