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Espreso.tvОбществоДиректор школы во Львове запретил пользоваться онлайн-уроками на каналах группы Медведчука

Директор школы во Львове запретил пользоваться онлайн-уроками на каналах группы Медведчука


фото: fb
Директор Львовской школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" Александр Козловский по собственной инициативе запретил учителям заведения использовать контент каналов "112", "Zik" и "NewsOne" для подготовки онлайн-уроков

Об этом говорится на Facebook-странице средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан.

В связи с "широко разрекламированной кампанией по внедрению дистанционного обучения с украинскими детьми" Всеукраинская школа онлайн "от 6 апреля 2020 года", там решили обратить внимание на проведение online-занятий с детьми на антиукраинских каналам Zik, 112 и NewsOne.

Руководство школы приняло решение:

1) не рекомендовать родителям и детям использовать контент каналов 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения школьников школы

2) учителям запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, тематических презентаций и проведения on-line занятий.

 

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