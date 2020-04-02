Директор школы во Львове запретил пользоваться онлайн-уроками на каналах группы Медведчука

2 апреля, 2020, 14:33

Директор Львовской школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" Александр Козловский по собственной инициативе запретил учителям заведения использовать контент каналов "112", "Zik" и "NewsOne" для подготовки онлайн-уроков

Об этом говорится на Facebook-странице средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан.

В связи с "широко разрекламированной кампанией по внедрению дистанционного обучения с украинскими детьми" Всеукраинская школа онлайн "от 6 апреля 2020 года", там решили обратить внимание на проведение online-занятий с детьми на антиукраинских каналам Zik, 112 и NewsOne.