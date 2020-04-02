Директор школы во Львове запретил пользоваться онлайн-уроками на каналах группы Медведчука
Об этом говорится на Facebook-странице средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан.
В связи с "широко разрекламированной кампанией по внедрению дистанционного обучения с украинскими детьми" Всеукраинская школа онлайн "от 6 апреля 2020 года", там решили обратить внимание на проведение online-занятий с детьми на антиукраинских каналам Zik, 112 и NewsOne.
Руководство школы приняло решение:
1) не рекомендовать родителям и детям использовать контент каналов 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения школьников школы
2) учителям запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, тематических презентаций и проведения on-line занятий.
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