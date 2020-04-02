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Espreso.tvОбществоДвое украинцев решили самоизолироваться в Чернобыльской зоне, - ГПСУ

Двое украинцев решили самоизолироваться в Чернобыльской зоне, - ГПСУ


фото: ДПСУ
Двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения, обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, вне контрольных постов, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.

Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Это нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения. Решение по делу будет принимать суд.

 
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