Двое украинцев решили самоизолироваться в Чернобыльской зоне, - ГПСУ
2 апреля, 2020, 11:51
Двух граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения, обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, вне контрольных постов, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.
Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Это нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения. Решение по делу будет принимать суд.
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