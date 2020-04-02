Били ногами, заставляли признаться в краже: двух одесских полицейских будут судить за пытки

2 апреля, 2020, 08:40

В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора и полицейского роты одного из батальонов Управление патрульной полиции в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители обвиняются в истязании совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 1 июня 2019 года правоохранители при осуществлении патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса увидели двух граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские решили заставить последних признаться в краже золотой цепи, которую они не совершали. Они незаконно задержали лиц и против воли доставили пострадавших в опорный пункт полиции, в котором инспектор начал оказывать психологическое давление и бить потерпевшего.

Для прекращения дальнейшего издевательства над товарищем, другой пострадавший вынужден был отдать собственную цепочку, которая не была золотой, однако полицейский роты также начал наносить ему множественные удары.

Во время избиения пострадавшие неоднократно просили полицейских прекратить противоправные действия, обращали их внимание на проблемы со здоровьем и сообщали о намерении обратиться в правоохранительные органы для прекращения издевательства. Действия пострадавших еще больше возмущали полицейских, которые продолжали избиение с большей жестокостью.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.