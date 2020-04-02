Ажиотаж на продукты питания упал: магазины восстанавливают запасы, - Минэкономики

2 апреля, 2020, 16:50

В Украине снизился ажиотажный спрос на продукты питания, который зафиксировали после введения карантина и который уже привел к росту цен супермаркетах

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы", - заявил Высоцкий.

Согласно данным Минэкономики, в течение последней недели больше всего упал спрос на сливочное масло - вдвое, против спроса в разгар карантина. Также существенно снизился спрос на сало (на 30%) и сахар (на 27%).

"О топ-3 продуктов, вокруг которых больше дискуссии последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)", - добавил замминистра .