Ажиотаж на продукты питания упал: магазины восстанавливают запасы, - Минэкономики
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы", - заявил Высоцкий.
Согласно данным Минэкономики, в течение последней недели больше всего упал спрос на сливочное масло - вдвое, против спроса в разгар карантина. Также существенно снизился спрос на сало (на 30%) и сахар (на 27%).
"О топ-3 продуктов, вокруг которых больше дискуссии последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)", - добавил замминистра .
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