АТБ анонсировало снижение цен на продукты первой необходимости

2 апреля, 2020, 10:53

Сеть супермаркетов АТБ снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8% с 1 апреля

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

На такой шаг компания пошла в условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков. Крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалея подешевеют на 2-3%, овощи и фрукты - на 4-8%.

Кроме того, во всех магазинах АТБ снимаются ограничения по продаже товаров в одни руки. В случае ажиотажа на некоторые группы товаров, компания оставляет за собой право вводить локальные ограничения на продажу.

Напомним, 22 марта сеть супермаркетов АТБ сообщила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости. В компании объяснили это тем, что поставщики резко подняли цены в связи с ростом издержек. Это связано с принятыми карантинными мероприятиями. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, пшеничная крупа - на 11%, гречка - на 51% , муку - на 5%, яйца - на 6%.