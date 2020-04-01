Жена больного COVID-19 призера ЧМ по футболу рассказала, как он борется за жизнь

1 апреля, 2020, 15:22

Жена знаменитого турецкого голкипера Рюшту Речбера рассказала, как он борется с коронавирусом

Об этом Ишил Речбер написала в Сторис в Instagram .

Рюшту Речбер из-за коронавируса находится в тяжелом состоянии, а последние трое суток, по словам его жены, были тяжелыми.

"Последние 72 часа были тяжелыми. Надеюсь, дальше будет лучше. Бесконечная благодарность всем, кто с нами. Это борьба организма с новым вирусом, который мутировал и неизвестен нашему телу. Не убеждайте себя, что у вас просто симптомы простуды. Если вам повезло, у вас есть время, которое нельзя терять", - написала Ишил Речбер.

По ее словам, очень важно как можно быстрее установить диагноз.

"Вирус не находится в горле и носу много дней и быстро перемещается туда, где ему больше нравится - в легкие. Там он быстро распространяется, и начинается пневмония. После этого первые трое суток критически важны. Температура растет, появляются странные симптомы, которых никогда раньше не было. Слабость, потеря аппетита. Кожа и губы становятся серыми. Дыхание учащается и становится тяжелым, бесконечный кашель, человек не может говорить, пульс перестает быть стабильным ", - написала женщина.

46-летний Рюшту Речбер занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призером чемпионатов мира (2002) и дошел до полуфинала Евро-2008. На клубном уровне он выступал за "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" и испанскую "Барселону".

31 марта стало известно, что бронзовый медалист чемпионата мира-2002 в составе сборной Турции Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавирусной болезни.

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