За прошедшую неделю в Украине обнаружили 150 тыс. больных ОРВИ, - МОЗ

1 апреля, 2020, 16:53

За прошедшую неделю (23 - 29.03.2020) ОРВИ заболели 151 369 человек

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю (23-29.03.2020) ОРВИ заболели 151 369 человек, из них 41,3% - дети. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 2 из 19 образцов материалов определены вирусы гриппа: оба - типа А (Н1) pdm09. За неделю получено сообщение о 2 летальных исходах в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 70) ни один умерший не был привит против гриппа ", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 000 населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

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