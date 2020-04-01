Из-за непутевого управления Зеленского бюджет недополучит в первом квартале 60 млрд грн, - Синютка

1 апреля, 2020, 12:33

"Европейская Солидарность" имеет четкую позицию, которая позволила принять необходимые законы для спасения экономики и усиления мер противодействия эпидемии коронавируса

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в эфире телеканала "Прямой".

"Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя власть довела экономику до кризиса, если не говорить - до катастрофы. И это началось не на этой неделе, не на прошлой неделе, а уже на протяжении последних полгода. Пониженный рост промышленного производства, падение валового внутреннего продукта", - сказал Олег Синютка.

"Я думаю, что мы точные другие цифры уже увидим завтра-послезавтра, но, наверное, первый квартал сегодняшняя власть закончит с результатом минус 60 млрд гривень недопоступлений в государственный бюджет. И это катастрофа", - отметил народный депутат.

Власть слабая, это понятно, но государство и люди, которые живут в государстве, точно ничем не провинились. И надо спасать экономику, социально поддерживать людей и спасать государство, - убежден Синютка

"Тем более, что и к коронавирусу, который не пришел неожиданно, в течение трех месяцев власть так и не смогла подготовиться, чтобы обеспечить маски, обеспечить одеждой врачей, технически оснастить наши больницы. Единственное, что сумели представители власти, так это распродавать наши запасы, и теперь украинские маски находят в Испании", - подчеркнул он.

"В этой ситуации "Европейская Солидарность" четко предложила те вещи, которые спасут нашу страну. И сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из таких базовых вещей том, что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям, что мы работаем ", - сказал он.

Народный депутат убежден, что те законы, которые были приняты в парламенте, точно улучшат ситуацию. Это касается проголосованного закона о рынке земли, где была учтена позиция "Европейской Солидарности" и запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности, продажа земли иностранцам и будет создан цивилизованный государственный кадастр земель и земельный банк.