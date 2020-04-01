Ибрагимович определился со своим будущим в "Милане"

1 апреля, 2020, 13:25

Шведский футболист Златан Ибрагимович решил покинуть итальянский "Милан" после завершения нынешнего сезона

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 38-летний футболист разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора "Милана" Ивана Газидиса.

Ранее тандем директоров клуба Звонимира Бобана и Паоло Мальдини собирался строить команду вокруг Златана, однако хорват уже покинул клуб, а на итальянца с большой вероятностью ждет та же участь.

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Газидис же не видит в шведском ветеране ключевого игрока и готов лишь на собеседование в межсезонье, что не устраивает самого футболиста. Окружение Ибрагимовича уверено, что он не примет планы руководства и покинет клуб.

38-летний Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 году на правах свободного агента и подписал контракт на полгода. Также швед выступал за "Мальме", нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанскую "Барселону", французский ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США.