Во Франции протестируют лекарства, которые должны помочь пациентам с коронавирусом
Об этом сообщает Le Express.
По данным издания, 10 пациентов с COVID-19 согласны пройти тестирование препарата в клиническом испытаним. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких), товары из гемоглобина морского червя.
По словам руководителя Hemarina, доктора биологических наук Франко Зал, специалисты компании ожидают решения Комитета защиты пациентов (CPP), зная, что Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и медицинских препаратов (ANSM) уже подтвердило результаты испытания.
Зал добавил, что продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией. "Принцип остается тем же. Кроме того, HEMO2life уже используется при трансплантации почек", - заверил Франк Зал.
HEMARINA from Khent Design on Vimeo .
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