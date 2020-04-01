Во Франции протестируют лекарства, которые должны помочь пациентам с коронавирусом

1 апреля, 2020, 22:02

Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследования препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса

Об этом сообщает Le Express.

Препарат на основе гемоглобина морских червей, который способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека, можно использовать для помощи пациентам с тяжелыми осложнениями COVID-19.

Ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации. Видео с научным объяснением действия молекул компания обнародовала в Интернет.