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Espreso.tvОбществоВо Франции протестируют лекарства, которые должны помочь пациентам с коронавирусом

Во Франции протестируют лекарства, которые должны помочь пациентам с коронавирусом

Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследования препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса

Об этом сообщает Le Express.

Препарат на основе гемоглобина морских червей, который способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека, можно использовать для помощи пациентам с тяжелыми осложнениями COVID-19.
Ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации. Видео с научным объяснением действия молекул компания обнародовала в Интернет.

По данным издания, 10 пациентов с COVID-19 согласны пройти тестирование препарата в клиническом испытаним. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких), товары из гемоглобина морского червя.

По словам руководителя Hemarina, доктора биологических наук Франко Зал, специалисты компании ожидают решения Комитета защиты пациентов (CPP), зная, что Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и медицинских препаратов (ANSM) уже подтвердило результаты испытания.

Зал добавил, что продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией. "Принцип остается тем же. Кроме того, HEMO2life уже используется при трансплантации почек", - заверил Франк Зал.

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