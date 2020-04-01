Вместо Евровидения состоится альтернативный онлайн-концерт с выступлениями конкурсантов
Об этом говорится в сообщении на сайте конкурса, передает Hromadske.
Новое онлайн-шоу состоится 16 мая, оно будет называться "Евровидение Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light).
Организаторы рассчитывают, что все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение, примут участие в онлайн-концерте. В целом поехать на конкурс должен был 41 участник, организаторы хотят, чтобы все 41 песня прозвучали онлайн.
Кроме этого, организаторы призвали национальных вещателей, членов Европейского союза вещателей (EBU) также транслировать это шоу. Трансляция будет и на канале конкурса в YouTube.
Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов, выступить пригласят и тех артистов, которые принимали участие в Евровидении в предыдущие годы.
- Песенный конкурс Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.
- Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где должно было пройти Евровидение-2020, превратят в больницу скорой помощи для инфицированных коронавируса.
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