Великобритания рекордно оштрафовала лондонский банк за нарушение санкций против РФ

1 апреля, 2020, 16:20

Управление по внедрению финансовых санкций Великобритании оштрафовало лондонский банк Standard Chartered Bank за нарушение европейских санкций против России, наложенных за оккупацию Крыма

Об этом сообщает The Wall Steet Journal.

По данным британского регулятора, на Standard Chartered Bank было положено штраф в размере 25,41 млн долларов за кредитование турецкого банка DenizBank в 2014 году, который в то время был дочерней компанией российского "Сбербанка" и находился под санкциями.

Отмечается, что в период с апреля 2015 по январь 2018 лондонский банк выдал DenizBank более 100 кредитов, а российский "Сбербанк" находился под европейскими санкциями с 2014 года.

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Отмечается, что это самый большой штраф, который британский регулятор когда-нибудь накладывал.