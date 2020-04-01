Великобритания рекордно оштрафовала лондонский банк за нарушение санкций против РФ
Об этом сообщает The Wall Steet Journal.
По данным британского регулятора, на Standard Chartered Bank было положено штраф в размере 25,41 млн долларов за кредитование турецкого банка DenizBank в 2014 году, который в то время был дочерней компанией российского "Сбербанка" и находился под санкциями.
Отмечается, что в период с апреля 2015 по январь 2018 лондонский банк выдал DenizBank более 100 кредитов, а российский "Сбербанк" находился под европейскими санкциями с 2014 года.
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Отмечается, что это самый большой штраф, который британский регулятор когда-нибудь накладывал.
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