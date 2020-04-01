В Украину идет потепление, - синоптик Наталья Диденко

1 апреля, 2020, 15:09

2 апреля в Украине ожидается прохладная, сухая, преимущественно солнечная погода, но в дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"2 апреля погода в Украине еще будет оставаться прохладная. Ближайшая ночь также будет морозная, но, возможно, морозы уже на 2-3 градуса будут мягче. Дневная температура воздуха также будет под воздействием солнца. Ведь антициклон продолжает определять синоптическую ситуацию во всех областях Украины, организовывать преимущественно сухую, солнечную погоду ", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что ветер будет веять с запада и юго-запада. А ближайшая ночь удержит в Украине низкие градуса, предполагается 1-5 градусов, однако днем другое направление ветра и другая воздушная масса принесут значительно выше + 8 + 13 градусов.

В Киеве 2 апреля будет без осадков и прохлады.

"В Киеве завтра без осадков. Также повышение температуры воздуха дневной, но ночью еще будет довольно прохладно. Ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем уже теплее, около +10 градусов, - сообщила Диденко.

Синоптик также добавила, что в дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, а осадков не предвидится.

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