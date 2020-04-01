В Украине может появиться медаль за борьбу с пандемией - директор ВТО "Орден"
Об этом сообщил Александр Сопов - директор ВТО "Орден" на онлайн-брифинге, передает Укринформ.
"Медаль "Честь и служба" предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир", - сказал Сопов.
Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней будет сделана на латыне.
"Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая , когда приходит беда ", - отметил Сопов.
По его словам, еще не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить ее общественности.
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