В Украине может появиться медаль за борьбу с пандемией - директор ВТО "Орден"

1 апреля, 2020, 15:50

В Украине может появиться специальная наградная медаль "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией"

Об этом сообщил Александр Сопов - директор ВТО "Орден" на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

"Медаль "Честь и служба" предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир", - сказал Сопов.

Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней будет сделана на латыне.

"Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая , когда приходит беда ", - отметил Сопов.

По его словам, еще не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить ее общественности.

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