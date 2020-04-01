В США произошли два мощных землетрясения

1 апреля, 2020, 10:22

В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км вблизи города Чаллис.

В этом же штате через полчаса произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6.

Информации о погибших и раненых пока нет.