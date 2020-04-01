В США от коронавируса могут умереть 100-250 тыс. человек, - Белый дом

1 апреля, 2020, 09:34

Из-за пандемии COVID-19 в США могут погибнуть от 100 тысяч до 250 тысяч человек

Таков официальный прогноз правительственных экспертов, обнародованный 31 марта Белым домом, передает Радио Свобода.

Он подготовлен с учетом принятых превентивных мер: запрета массовых собраний, закрытия школ и многих фирм и самоизоляции.

Администрация Трампа до сих пор отказывалась делать публичные прогнозы, ссылаясь на нехватку достоверных статистических данных. Специалисты прогнозируют значительный рост числа зараженных.

"У нас впереди очень болезненные две недели", - заявил во время брифинга президент Дональд Трамп, выразив надежду, что вскоре "мы увидим свет в конце тоннеля".

Он назвал соблюдение карантина "вопросом жизни и смерти". Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации еще на месяц.

Дебора Брикс, координатор по антивирусным усилиям, призвала американцев не собираться группами более 10, исключить все передвижения, а также посещение ресторанов и баров.

По сообщениям прессы, в окружении президента Трампа обсуждают необходимость ношения масок американцами. Пока специалисты говорят, что здоровым людям маски не нужны. Однако есть данные о том, что источником заражения могут стать инфицированные коронавирусом люди, у которых нет симптомов заболевания.

К вечеру вторника в США было обнаружено около 174 тысяч случаев заражения, погибли 3433 человека.