В США от коронавируса могут умереть 100-250 тыс. человек, - Белый дом
Таков официальный прогноз правительственных экспертов, обнародованный 31 марта Белым домом, передает Радио Свобода.
Он подготовлен с учетом принятых превентивных мер: запрета массовых собраний, закрытия школ и многих фирм и самоизоляции.
Администрация Трампа до сих пор отказывалась делать публичные прогнозы, ссылаясь на нехватку достоверных статистических данных. Специалисты прогнозируют значительный рост числа зараженных.
"У нас впереди очень болезненные две недели", - заявил во время брифинга президент Дональд Трамп, выразив надежду, что вскоре "мы увидим свет в конце тоннеля".
Он назвал соблюдение карантина "вопросом жизни и смерти". Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации еще на месяц.
Дебора Брикс, координатор по антивирусным усилиям, призвала американцев не собираться группами более 10, исключить все передвижения, а также посещение ресторанов и баров.
По сообщениям прессы, в окружении президента Трампа обсуждают необходимость ношения масок американцами. Пока специалисты говорят, что здоровым людям маски не нужны. Однако есть данные о том, что источником заражения могут стать инфицированные коронавирусом люди, у которых нет симптомов заболевания.
К вечеру вторника в США было обнаружено около 174 тысяч случаев заражения, погибли 3433 человека.
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