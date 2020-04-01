В оккупированном Крыму за время аннексии зарегистрировались 172 тыс. россиян, - правозащитники
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа , ссылаясь на данные "Крымстата".
По данным ведомства, в Крым в 2019 году въехало 32206 человек, из них в АР Крым - 20170 человек, а в Севастополь - 12036. Всего за период оккупации из РФ в Крым въехали сто семьдесят две тысячи четыреста двадцать два человека, в том числе в АР Крым - 96351 человек, в Севастополь - 76071.
Следует отметить, что при расчете миграционного движения населения "Крымстат" учитывал только тех, кто зарегистрировался в Крыму через местные органы де-факто власти.
Крымская правозащитная группа отмечает, что перемещение населения государства-оккупанта на оккупированную территорию нарушает ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны,
"Процесс такого перемещения меняет демографическую картину на оккупированной территории", - отмечают правозащитники.
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