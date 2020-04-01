В Одессе медики "опорной" для COVID-19 больницы заявили о неготовности заведения и обвинили главврача

1 апреля, 2020, 13:43

Врачи записали видеообращение, в котором опровергли официальную статистику о количестве персонала и оборудования в учреждении, отведенном на борьбу с эпидемией

Об этом сообщает "Думская".

Медики записали видеообращение к руководителям города, области и страны, в котором заявляют, что озвученные Национальной службой здоровья Украины данные не соответствуют действительности и откровенно завышены.

Так, по словам врачей, вместо заявленных чиновниками 19 анестезиологов в больнице работают всего шесть. В статистике указано 10 аппаратов ИВЛ. В наличии их шесть, три из которых недавно были предоставлены благотворителями.

Отсутствуют в достаточном количестве расходные материалы и медикаменты для симптоматического лечения. Защитных костюмов для медиков (которые тоже закупали волонтеры из БФ "Корпорация монстров") хватит только на четыре дня интенсивной работы.

В учреждении также катастрофически не хватает сотрудников. Массово увольняется младший медперсонал. Большинство медсестер и санитарок были старше 60 лет.

До сих пор на руках у врачей, которые уже в ближайшее время вынуждены будут спасать человеческие жизни от нового вируса, нет протоколов лечения COVID-19.

"Наша больница никак не приспособлена к тому, чтобы оказывать помощь больным инфекционными заболеваниями. У нас нет даже разделения на условно чистую и грязную зоны, не говоря уже о боксах, о шлюзах, - рассказывают врачи. - Реальная картина выглядит так. Сделают центр приема больных практически в центре города, который распространит заразу в течение двух-трех дней, убьет нас, потому что выйдут из строя большинство докторов, и пойдет распространение дальше".

Решение о включении больницы в список медучреждений первой волны принималось на основании цифр, представленных главным врачом учреждения Вадимом Шухтиным. Он, очевидно, завысил их, чтобы получить договор с НСЗУ.

"Мы в течение недели обращались к главврачу с этими вопросами, но ответов так и не получили. В пятницу у нас был эпидемиолог, который констатировал, что мы не готовы. От главного врача был ответ, что он готов к потерям. Мы, правда, не поняли, к потерям кого: нас как врачей или людей, которые сюда придут", - заявляют медики.

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