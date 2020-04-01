В мире почти миллион случаев заражения коронавирусом
1 апреля, 2020, 23:04
По состоянию на вечер 1 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 900 тысяч
Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По данным сервиса, сейчас известно уже о 921 924 официально подтвержденных случаях коронавируса в мире. Наибольшее количество случаев наблюдается в Соединенных Штатах Америки (206207), Италии (110 574), Испании (102 136), Китае (82 361) и Германии (76 544).
Жертвами коронавируса стали уже 46 155 жителей планеты. Наибольшая смертность зафиксирована в Италии (13155) и Испании (9053). Вылечили заболевания коронавирус уже 193 352 человека.
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