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Espreso.tvОбществоВ мире почти миллион случаев заражения коронавирусом

В мире почти миллион случаев заражения коронавирусом

По состоянию на вечер 1 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По данным сервиса, сейчас известно уже о 921 924 официально подтвержденных случаях коронавируса в мире. Наибольшее количество случаев наблюдается в Соединенных Штатах Америки (206207), Италии (110 574), Испании (102 136), Китае (82 361) и Германии (76 544).

Жертвами коронавируса стали уже 46 155 жителей планеты. Наибольшая смертность зафиксирована в Италии (13155) и Испании (9053). Вылечили заболевания коронавирус уже 193 352 человека.

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