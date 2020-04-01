В мае часть пенсий индексируют на 11%, - министр соцполитики Лазебная

1 апреля, 2020, 15:41

Министр социальной политики Марина Лезебная рассказала о выплатах во время карантина

Об этом она сказала на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Первое: С апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 грн", - сказала министр

Лазебная отметила, что такие пенсионеры получат такую компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям и надбавкам к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших и участникам войны.

"При этом мы устанавливаем для указанных пенсионеров со страховым стажем - для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет, не может быть наименьшая выплата не менее 2600 грн. Потому что сейчас такая выплата 2 тыс. грн.", - сообщила она.

Министерство предлагает в апреле сделать перерасчет и компенсацию получит около 1,5 млн пенсионеров.

"Второе: В мае провести индексацию пенсий на 11% так, как это предусмотрено пенсионным законом. Но мы знаем, что не все пенсионеры получают и не всех пенсионеров охватит такая индексация, поэтому мы посчитали, сделали определенные расчеты и увидели, что 7 млн пенсионеров получают около 260 грн ", - сказала Лазебная.

Они предлагают пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж 30 лет повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 грн. С учетом увеличения пенсионной выплаты для женщин, у которых стаж 30 лет, и для мужчин, у которых 35 лет, такое повышение охватит более 8,5 млн пенсионеров.

"Мы определяем порядок выплаты ожидаемой в апреле этого года единовременной денежной помощи в сумме 1 тыс. грн Такую помощь у нас получит 10 млн пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых не превышает 5 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2020 года", - сказала министр.

По ее словам, около 600 тыс. получателей государственной социальной помощи, лица с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, лица, не имеющим права на пенсию, а также получатели временной социальной помощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсионную выплату также получат по 1 тыс. грн.

"Мы сделаем такие выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если это все произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат по 1 тыс. грн.", - подытожила профильный министр.