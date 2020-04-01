В Киев из Китая прибыли 300 тысяч экспресс-тестов, - Зеленский
В традиционном видеообращении Владимир Зеленский сообщил о прибытии новых медицинских грузов со средствами для борьбы с COVID-19, информирует пресс-центр президента.
"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 000 пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 000 ПЦР-тестов", - сказал Зеленский.
Президент выразил надежду, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за изменения в бюджет, которые касаются социальной помощи. Эти изменения были утверждены на заседании правительства 1 апреля.
"Хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения. Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения ", - сказал Зеленский.
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- Напомним, что Министерка социальной политики Марина Лазебная рассказала о выплатах пенсионерам, их должны получить 7 млн человек.
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