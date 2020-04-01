В Донецкой области зафиксировали седьмой случай коронавируса

1 апреля, 2020, 22:22

В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай коронавируса у 67-летней жительницы Белозерска

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда", - говорится в сообщении.

Состояние больной к вечеру врачи оценивают как средней тяжести.