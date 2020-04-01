В Донецкой области зафиксировали седьмой случай коронавируса
1 апреля, 2020, 22:22
В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай коронавируса у 67-летней жительницы Белозерска
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда", - говорится в сообщении.
Состояние больной к вечеру врачи оценивают как средней тяжести.
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