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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда, - председатель ОГА

В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда, - председатель ОГА


фото: tsn
Черновицкая облгосадминистрация ввела особый режим въезда и выезда в области

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

"Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда. Детали впоследствии", - говорится в заметке.

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