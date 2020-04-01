В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда, - председатель ОГА
1 апреля, 2020, 14:15
Черновицкая облгосадминистрация ввела особый режим въезда и выезда в области
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.
"Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда. Детали впоследствии", - говорится в заметке.
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