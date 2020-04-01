Ультиматум "Европейской Солидарности" уберег от дерибана 11 миллионов гектаров государственных земель, - Порошенко

1 апреля, 2020, 21:24

Запрет продажи 11 миллионов гектаров государственной земли был ультиматумом власти, который фракция "Европейская Солидарность" объявила накануне голосования

Об этом напомнил во время эксклюзивного интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко .

"Еще тогда, когда действующая власть и не думала об участии в политике, принципиальной позицией моей как политического лидера было абсолютная необходимость запуска рынка земли в стране. Я еще раз хочу подчеркнуть - не продажи земли, а запуска рынка. Именно ультиматум "Европейской Солидарности " запретил продажу государственной земли. 11 миллионов гектаров украинской земли, принадлежащих украинскому государству, украинскому народу, запрещены к продаже этим законом в соответствии с предложениями "Европейской Солидарности", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что запрет касается и коммунальных земель. Зато мелкие землевладельцы наконец получают право распоряжаться своими наделами.

"Большое количество земли, которая принадлежит коммунальной собственности, субъектам местного самоуправления также запрещена к продаже. В этих условиях украинскую землю продавать нельзя.

Но украинский владелец земли, который получил ее в собственность более 20 лет назад - это должно быть не бумажка, а реальный владелец, который вкладывает в свою землю. Решены проблемы с фермерами - до 100 гектаров. Запрет продажи иностранцам без референдума. Вы где-то услышали критиков этого закона? Нет ", - подчеркнул Петр Порошенко .

"Это революционный закон, и еще раз подчеркиваю - этот закон напрямую привязан к получению спасительного финансирования со стороны международных финансовых организаций, которое в среднем равно восьми миллиардам долларов. Без этого Украина будет разрушена как государство. И поэтому, исходя из государственных интересов, мы твердо выставили свои ультиматумы, свои условия, при которых мы проголосуем ", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что условия, которые объявила "Европейская Солидарность", долго не воспринимались монобольшинством. "Последняя неделя они их наконец приняли. Мы выписали их юридические формулировки. Вам это подтвердит любой - и глава комитета, премьер-министр. И только тогда, когда наши условия были приняты - закон был проголосован", - напомнил Порошенко.