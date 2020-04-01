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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка объявила о сборе средств на продуктовые наборы нуждающимся

Украинская теннисистка объявила о сборе средств на продуктовые наборы нуждающимся


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о сборе средств на продуктовые наборы для нуждающихся в Одессе

Об этом Ястремская сообщила в Instagram.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о начале сбора средств для оказания помощи нуждающимся в Одессе. Спортсменка планирует собрать за 14 дней 3 тыс. продуктовых наборов.

"Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Вирус - это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса", - написала Ястремская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАМ НУЖЕН ТЫ! Мы начинаем с 3000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также то, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux Объединяя людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус - Это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы ПРИЗЫВАЕМ волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. Наши: - инструкция по вашей личной безопасности; ⁣⁣ ⁣⁣- средства защиты (маски и перчатки) ⁣⁣ ⁣⁣- продуктовые наборы. Твои: - время и стремление творит добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣Ы да. Для нас очень важен твой репост! ⁣⁣ ⁣⁣ # Одесса # коронавируса # помощь

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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