Украинская теннисистка объявила о сборе средств на продуктовые наборы нуждающимся

1 апреля, 2020, 10:15

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о сборе средств на продуктовые наборы для нуждающихся в Одессе

Об этом Ястремская сообщила в Instagram.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о начале сбора средств для оказания помощи нуждающимся в Одессе. Спортсменка планирует собрать за 14 дней 3 тыс. продуктовых наборов.

"Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Вирус - это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса", - написала Ястремская.

Напомним, 25 марта знаменитый теннисист Роджер Федерер выделил 1 млн швейцарских франков на поддержку наиболее уязвимых семей в Швейцарии.

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